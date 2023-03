Voici d’où viennent les personnes naturalisées en Belgique (infographies)

La Belgique a battu son record de naturalisation de 2021 qui s’élevait à 39.000. En 2022, 47.561 personnes ont obtenu la nationalité belge. Ce n’est que la troisième fois depuis 2002 que le nombre de naturalisations dépasse les 40.000. Dans les années 2000 et 2001, on comptait plus de 60.000 personnes d’origines étrangères qui avaient acquis la nationalité belge sur base annuelle.

Les trois pays d’origine qu’on retrouve le plus en Belgique sont le Maroc, la Syrie et la Roumanie. Depuis 2021, le nombre de naturalisations de ressortissants turcs a presque doublé. Un hausse de 60 % est aussi constatée chez les Polonais ainsi qu’une augmentation de 30 % pour les ressortissants de la Russie, en un an.

Union européenne

Dans l’Union européenne, la moyenne de naturalisation s’élève à 1,8 pour 1.000 habitants en 2021. Ce chiffre est en augmentation depuis 2018.

Une augmentation de 14 % depuis 2020, qui s’explique principalement par une plus forte hausse de naturalisation en France, suivie de l’Allemagne et de l’Espagne.

La plupart des nouvelles citoyennetés ont été accordées par l’Espagne. Elle compte 17 % du total de naturalisations en Europe. Ensuite, c’est la France avec 16 %. L’Allemagne arrive juste après mais avec également une moyenne de 16 %. L’Italie 15 % et enfin, la Suède avec 11 %.

En proportion à la population totale de chaque pays en 2021, le plus grand nombre de nationalités a été accordé par la Suède, suivie du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Belgique.

La répartition des naturalisations par genre reste généralement équitable pour chaque tranche d’âge.