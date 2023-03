Avec l’appli Maya, GVE Europe veut bichonner les golfs européens

La toute jeune entreprise brabançonne a mis au point une application qui permet d’optimiser la gestion des terrains de golf. Avec, à la clé, des économies d’eau et d’intrants.

Avec le printemps qui arrive tout doucement, les golfeurs et les golfeuses se préparent à retrouver les greens. L’entretien de ceux-ci n’a rien d’une mince affaire. Et, dans cette tâche faite de soins répétés, plusieurs propriétaires de terrains de golf s’appuient désormais sur une application nouvelle, baptisée Maya, fruit des efforts d’innovation et de développement d’une jeune entreprise brabançonne, GVE Europe.