La FIFA encouragée à dédommager les travailleurs de la Coupe du Monde au Qatar: «Les victimes méritent que justice leur soit rendue»

Celle-ci demande une indemnisation pour les « travailleurs migrants exploités » au Qatar.

« Les victimes des violations odieuses des droits de l’homme commises lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar méritent que justice leur soit rendue », a déclaré Amnesty qui a également remis à la FIFA des maillots de football spécialement conçus pour l’occasion. Ceux-ci ont été présentés au musée officiel de la FIFA en Suisse. Ils illustrent les vêtements de travail bleus et les gilets jaunes fluorescents portés par les travailleurs migrants.

La FIFA les a reçus en même temps que la lettre à la veille de la conférence annuelle de la FIFA, le 16 mars au Rwanda. Au total, un million de personnes originaires de 190 pays ont signé la pétition par l’intermédiaire de la plateforme Avaaz.

« Concrètement, nous proposons un plan et un calendrier pour dédommager les victimes », explique le responsable Justice économique et sociale chez Amnesty International, Steve Cockburn. « Ces travailleurs ont été maltraités pour rendre possible un championnat du monde qui a rapporté des milliards de dollars à la FIFA, mais qui a eu un coût humain sous la forme de familles endettées ou de proches décédés. »

Selon Bieta Andemariam, directeur juridique du réseau de campagne en ligne Avaaz, l’opinion publique mondiale reconnaît la grave injustice commise à l’égard des travailleurs du Qatar : « Les gens exigent que la FIFA redistribue une partie des milliards de dollars gagnés grâce à la sueur, au sang et à la vie de centaines de milliers de victimes. »

À la veille du tournoi organisé en novembre 2022, la FIFA avait promis de créer un fonds d’aide pour les employés concernés. Mais, selon Amnesty, elle ne s’est pas encore engagée à utiliser ce fonds pour apporter un soutien direct aux travailleurs. À ce jour, elle n’aurait fourni aucun détail supplémentaire sur le fonctionnement de ce fonds.