L’effet Pipaillon: transformer et conserver les surplus de légumes et de fruits

Un papillon, symbole de transformation, s’affiche sur les bocaux de confiture, de chutney ou de tapenades, avec des noms de baptême traduisant un esprit rock et un sens certain de l’humour : « Strawberry Fields » pour la confiture de fraise, « Rhubarbra Streisand » pour la rhubarbe, « Figgy Pop » pour le chutney de figues… Ce papillon, c’est l’emblème de Pipaillon, un atelier de conserverie créé en 2014 par Catherine Bodson, une ancienne de l’import/export et de la Commission européenne qui, à 50 ans, a décidé qu’il « était temps d’enfin faire un truc utile de sa vie » et qui a renoué avec ses racines et un grand-père fruiticulteur.