Manchester City: comment Pep Guardiola arrive à gérer toutes ses stars offensives

À Manchester City, les places dans le onze de base sont chères, surtout pour les rôles offensifs. Ils sont sept à pouvoir légitimement réclamer la leur. Et quels sept ! Chacun serait un titulaire indiscutable dans pratiquement n’importe quel autre club.

En pointe, il y a l’un des meilleurs buteurs de la planète, Erling Haaland, ou un tout frais champion du monde, Julian Alvarez. Dans le système préférentiel de Pep Guardiola (4-3-3), il n’y a qu’un seul avant-centre, ce qui fait que parmi le septuor, seul Alvarez compte moins de 50 % de temps de jeu. Opter pour un 4-4-2 dès le coup d’envoi afin d’aligner le Norvégien et l’Argentin de concert devant, le Catalan ne l’a tenté qu’à deux reprises : avec réussite contre Tottenham mi-janvier (4-2 avec un but de chacun) et sans succès deux semaines et demie plus tard… chez les Spurs (1-0).