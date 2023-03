Coupes d’Europe: Semaine historique pour les clubs italiens?

Analyse en détail des différents acteurs encore présents.

Champions League

Engagé pour la première fois en 1/4 de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2011-2012, l’AC Milan de Stéfano Pioli a finalement réussi à se défaire du piège tendu par les Spurs de Tottenham lors des huitièmes de finale après un match retour assez terne à Londres. Les coéquipiers d’Alexis Saelemaekers se donnent donc une bonne bouffée d’air frais, eux qui peinent à retrouver leurs sensations de l’an dernier en Série A. Cependant, l’AC Milan aura son mot à dire lors des 1/4 de finale, encore plus depuis la réorganisation tactique de Stéfano Pioli et du retour de Mike Maignan.

Toujours du côté de Milan, l’Inter peut lui aussi revenir sur le devant de la scène en Ligue des Champions après sa courte victoire 1-0 à Giuseppe Meazza lors de la manche aller contre le FC Porto. Romelu Lukaku, buteur à l’aller, sera disponible afin d’aider ses partenaires à retrouver les 1/4 de finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Vainqueur de la Supercoupe d’Italie face au Milan AC et toujours en course pour remporter la Coupe d’Italie, les joueurs de Simone Inzaghi continuent à performer sur la scène nationale. Cependant, comme l’autre club de la ville, les Nerazzurri peinent à retrouver les sommets en Ligue des Champions, avec seulement deux qualifications pour les 1/8 depuis la saison 2011-2012.

Véritable équipe surprise de cette saison, le Napoli de Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia et Stanislav Lobotka continue de surprendre les amateurs de football. Après sa nette victoire 0-2 en Allemagne sur le terrain de Francfort, les Napolitains tenteront d’assurer leur qualification au Stadio Diego Armando Maradona. Leader de leur championnat avec 15 points d’avance sur leur dauphin milanais, les hommes de Luciano Spalletti peuvent-ils rêver d’un doublé historique ?

Europa League

Après une campagne en Ligue des Champions en dessous des attentes, la Juventus de Turin peut néanmoins continuer à rêver d’Europe en allant décrocher cette Europa League. Vainqueur de Nantes au tour précédent, c’est désormais Fribourg qui se dresse sur la route de la Vieille Dame. Hors des places européennes en Série A en raison d’un retrait de 15 points, L’Europa League constitue le seul moyen d’accès encore possible à la Ligue des Champions pour les coéquipiers de Dusan Vlahovic.

Lauréats de la première édition de l’Europa Conférence League, José Mourinho et l’AS Roma continuent leur ascension en Coupe d’Europe avec un parcours pour l’instant maîtrisé en Europa League. Malgré une victoire 2-0 au match aller contre la Real Sociedad, le retour à Anoeta s’annonce disputé car le club basque figure parmi les prétendants à la qualification en Ligue des Champions dans son championnat respectif. Cependant, José Mourinho pourra compter sur son homme fort, Paulo Dybala, pour se sortir d’une situation inconfortable jeudi soir en Espagne. Auteur de 13 buts et de 8 passes décisives toutes compétitions confondues, l’argentin est l’atout majeur du technicien portugais cette saison.

Europa Conférence League

Malgré une bonne entame de match contre l’AZ, soldée par un but de Pedro à la 18ème minute de jeu, les hommes de Maurizio Sarri se sont inclinés 1-2 face à une formation néerlandaise en réussite sur le terrain des romains. Toujours en course pour le top 4 en Série A, le club de la capitale se rendra néanmoins aux Pays-Bas dans l’obligation de gagner afin d’espérer continuer son parcours européen.