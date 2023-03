France: face aux vols, des enseignes contraintes de mettre des antivols sur leurs produits

Alors que l’inflation ne faiblit pas, les supermarchés font face à une augmentation des vols de nourriture. Certaines enseignes françaises de grande distribution ont pris des mesures pour endiguer l’augmentation des vols de nourriture, notamment la viande et le poisson.

« C’est terrible »

« La nouveauté, c’est que l’on “antivole” la viande, le poisson frais emballé. On ne le faisait pas il y a trois ans. On constate que quand il y a des vols, c’est sur des valeurs importantes, 8 ou 9 euros. Donc on n’a pas le choix, on s’équipe. C’est terrible », a commenté Thierry Cotillard, président du groupement « Les Mousquetaires », sur BFM TV et RMC, jeudi 9 mars.

Il a ainsi confirmé le chiffre – avancé par le gouvernement – de 14 % d’augmentation des vols à l’étalage dans les grandes surfaces, ajoutant qu’il n’a jamais connu des vols « dans ces proportions ». « Cela remet en question le sujet, même pas le mieux manger mais le pouvoir manger. » Entre février 2022 et 2023, l’augmentation des prix dans l’alimentaire est de 14,5 %, selon l’Insee.

Ce lundi 13 mars, le directeur de la rédaction de LSA, spécialisé dans les questions de consommation, a réagi. Invité de Sud-Radio, Yves Puget a évoqué « une rumeur qui court » au sujet de ces antivols. « Pour l’instant cela n’a pas du tout été confirmé », a-t-il glissé, indiquant également que « les prix vont encore monter, pendant encore 3-4 mois ».

Une méthode déjà vue

Si le fait de mettre des antivols sur de la viande ou du poisson peut surprendre, il n’est pas inédit. En fin d’année 2022, France 2 montrait des images de supermarchés britanniques où le beurre, le fromage, mais aussi le bacon étaient vendus sous antivols. Une mesure prise face à l’augmentation des vols à l’étalage.