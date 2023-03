Venu pour jouer au foot, il crée un concours dédié à l’art numérique

Arrivé en Belgique pour jouer au foot, Richard Ovono s’est pris de passion pour le graphisme, au point de créer Parallax, un concours dédié à l’art numérique à Liège. Ce jeune entrepreneur de 26 ans a déjà surmonté plus d’une embûche…

C’est en cultivant l’espoir d’une carrière dans le foot que Richard Ovono, 26 ans aujourd’hui, est arrivé en Belgique au départ du Gabon. « J’étais passionné, mon père avait pris des contacts et je me suis retrouvé en internat en sports-études à Marche-en-Famenne », explique-t-il. « J’avais alors 14 ans, cela marchait bien, j’avais pu intégrer l’équipe des jeunes du RFC Liège… mais je me suis découvert en même temps une autre passion. »

Cette passion, c’est le graphisme et la publicité, dont il pense qu’elle lui offrira des perspectives professionnelles moins aléatoires que le football. Mais le parcours devant le mener classiquement des études à l’emploi se révèle semé d’embûches, beaucoup plus compliqué qu’espéré.