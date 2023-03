Les 200 trésors de Léopold II

C’était une autre époque. Celle où l’on ramenait d’Egypte des trésors. Sans que ce soit illégal ou que l’on parle de pillage. On recevait des cadeaux, on s’en faisait offrir. Et les élites occidentales se constituaient ainsi des collections.

Au milieu du XIXe siècle, le duc de Brabant et futur Léopold II n’échappe pas à la règle. Il effectue deux voyages en Egypte, en 1855 et 1862-1863, et en rapporte de nombreuses antiquités, pour sa collection d’art : quelque 200 pièces. « A l’époque », explique Jean-Michel Bruffaerts, directeur scientifique du Fonds Jean Capart (du nom du fondateur de l’égyptologie belge) et collaborateur scientifique des Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH), « des pièces étaient offertes par le gouvernement égyptien, certaines un peu sous contrainte, et d’autres étaient achetées. »