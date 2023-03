L’observatoire de Liège, à vendre ou à réinventer

On ne vend pas un observatoire tous les jours. A Cointe, sur les hauteurs de Liège, c’est pourtant le sort qui attend ce témoin plus que centenaire des activités astronomiques et astrophysiques de l’université, si l’on en juge par les affichettes officielles qui le cernent. La Région wallonne est propriétaire des lieux depuis une vingtaine d’années, après la désaffectation des installations scientifiques. La procédure de vente a été officiellement engagée le 15 février. La mise de départ est fixée à 950.000 euros. Les candidats intéressés par ce site partiellement classé disposent de trois mois pour se manifester. Un délai que les défenseurs de ce patrimoine étonnant veulent mettre à profit pour sauver l’endroit et trouver les moyens de lui donner une nouvelle vie.