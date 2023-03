Soins de santé: diminution de la proportion des jeunes diplômés qui commencent à travailler dans le secteur

S’il est évident que les besoins en soins de santé sont conséquents, une récente étude effectuée par Acerta souligne, par des données chiffrées, qu’il y a moins de jeunes diplômés qui ont travaillé dans les soins de santé l’année dernière (2022) : et cette baisse a été enregistrée tant chez les -25 ans (-16,9 %) que chez les 26-35 ans (- 5,9 %).

Il convient toutefois de noter que les personnes âgées entre 26-35 ans représentent toujours le groupe le plus important avec 33 % du nombre total de nouveaux venus, suivis des 26-45 ans (23,3 %) et des – 25 ans (19,4 %). Néanmoins, chez les jeunes diplômés (-25 ans) on enregistre une baisse de près d’un quart au cours des cinq dernières années. Et ce phénomène – le fait que ce soit principalement des travailleurs âgés qui commencent à travailler dans le secteur des soins de santé – atteste le succès de « l’afflux latéral ».