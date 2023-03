Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi

Zephyrus

C’est chaud, enjoué, souriant, endiablé, La façon dont la chanteuse Laïla Amezian et le trompettiste Laurent Blondiau ont réinventé ces vieux chants chaabi est effervescente. On est entraîné dans une sarabande mélangée de jazz et d’Orient, de voix et de cuivres, de percussions endiablées. Ça se lamente quelquefois mais le rythme reprend vite le dessus pour mener à l’exaltation et à la transe. A écouter quand vous êtes au fond du panier : ces chants de liberté féministe vous redonneront vite la pêche.