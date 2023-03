Jong Genk – SL16 FC: les débats auront finalement lieu le 21 mars

Reportée le 3 mars dernier pour raison technique, la séance du Comité disciplinaire du Football professionnel relative à l’affaire Jong Genk – SL16 – Excelsior Virton a été refixée au mardi 21 mars. Ce jour-là, les trois clubs, qui tentent d’assurer leur maintien en Challenger Pro League, seront entendus dans le cadre d’une triple plainte introduite après le partage (1-1) du 19 février entre Jong Genk et la deuxième équipe du Standard.

Celle de Genk d’abord, qui reproche au Standard d’avoir aligné Aleksandar Buksa et Brahim Traore, transférés à Sclessin en toute fin de mercato hivernal et qui n’étaient donc pas qualifiés pour jouer ce match, initialement programmé le 20 janvier mais reporté en raison des conditions climatiques. Celle du Standard ensuite, qui fait valoir le fait que Jong Genk avait aligné Nicolas Castro et Aziz Ouattara, qui avaient disputé plus d’une mi-temps avec l’équipe première de Genk (à Westerlo) le week-end où le match devait initialement se jouer. Celle de Virton enfin, qui a déposé plainte contre les deux clubs et demande que le point pris sur le terrain leur soit retiré pour avoir aligné de joueurs non réglementairement qualifiés.