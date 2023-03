Le plus ancien condamné à mort au monde va être rejugé

Ni lui ni sa famille n’osaient plus y croire. Ce lundi, à l’issue d’une très courte audience, la Haute Cour de Tokyo a ordonné la révision du procès de Iwao Hakamada, un ancien boxeur âgé de 87 ans. L’homme est considéré comme le plus ancien condamné à mort au monde. Et pour cause, il a été condamné à la peine capitale... en 1968 pour le quadruple assassinat de son patron et de trois membres de la famille de celui-ci.

« J’ai attendu ce jour pendant 55 ans et il est arrivé », s’est réjouie Hideko Hakamada, la sœur du détenu qui a passé plus de quatre décennies dans le couloir de la mort. « 'C’est un poids qui a enfin été enlevé de mes épaules. »