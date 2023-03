Un diplomate rodé à l’Afrique à la tête de l’Africa Museum

L’actuel ambassadeur de Belgique et chef de la délégation européenne à Bamako (Mali), Bart Ouvry, est désigné à la direction du Musée de Tervuren.

Remuscler la politique scientifique fédérale, lui rendre une visibilité, une fierté : c’était la promesse du secrétaire d’Etat chargé du secteur, Thomas Dermine (PS). Effectivement, il allait rompre avec les dysfonctionnements de la décennie précédente. En janvier 2022, Dermine a désigné un président à la tête du comité de direction de Belspo, Arnaud Vajda, puis validé en juillet la boussole de cette administration – son « contrat stratégique ». Il lui restait à matérialiser la sélection et la nomination de sept directions générales vacantes, assumées (depuis parfois plus de dix ans) par de nombreux directeurs et directrices ad interim.