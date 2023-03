L’esprit bricoleur

Un jour, il est chez Sempé, dont il a adapté un gag en animation. Le papa du génial Petit Nicolas lui parle « droits d’auteur », lui suggère de travailler sur des sujets à lui… Et c’est ce qu’il fera. En 1985, avec La boule , il remporte le César du meilleur court-métrage d’animation, et en 2013 sort son premier long-métrage, Jasmine , évoquant son histoire d’amour avec une Iranienne sur fond de révolution khomeyniste. Le médium est toujours le même : l’animation image par image. La stop motion… de laquelle est également né Interdit aux chiens et aux Italiens , un projet porté par le réalisateur pendant neuf ans. « Au début, nous raconte-t-il, je pensais à un documentaire, mais dans les conditions du cinéma d’animation, c’est difficile. On a donc tout réécrit en fiction. » Et pourtant, « le docu en anim’ », ça marche, voyez