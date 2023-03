Cnox, la nouvelle protéine découverte par des chercheurs belges

L’équipe du professeur Collet à l’UCLouvain a mis en avant son rôle important dans la réparation et le contrôle de la qualité des autres protéines. Or, ces défaillances peuvent être à l’origine de maladies comme celle d’Alzheimer ou de Parkinson.

Les protéines, c’est la vie ». Le professeur de biochimie de l’UCLouvain, Jean-François Collet résume ainsi l’importance de ces molécules essentielles au fonctionnement et à la construction de tous les organismes vivants, des êtres humains aux plantes ou encore aux virus et aux bactéries. Qu’elles servent à nous défendre contre les agents pathogènes (anticorps), à produire d’autres molécules ou enzymes nécessaires à notre fonctionnement, les protéines sont omniprésentes dans notre organisme. Le corps humain compte environ 30.000 protéines différentes, toutes attachées à un rôle bien spécifique. Celles-ci sont d’ailleurs répertoriées dans les livres de biochimie que les aspirants médecins et chercheurs se doivent de potasser. Parmi elles, il en est une, dénommée Groel, qui est bien connue et étudiée depuis plusieurs dizaines d’années. « On peut se la représenter comme une forme de donut, explique le professeur Collet.