Podcast – Pierre de Maere: «Je ne m’excuse pas de vivre, je ne m’excuse pas de chanter»

Le titre « Un jour je marierai un ange » de Pierre de Maere a été écouté plus de 45 millions de fois sur Spotify. Le chanteur belge a 21 ans. Il y a trois ans, pendant le confinement, il publie une chanson sur la plateforme et se fait tout de suite repérer par une maison de disques. Il vient de sortir son premier album et récolte dans la foulée le prix de la Révélation masculine aux Victoires de la Musique. Pierre de Maere était l’invité de la rédaction. Il décrit pour nous son univers et ses ambitions musicales. Il se livre sur son succès sans filtre, de manière très lucide.

