L’inflation a creusé les inégalités sociales et régionales

L’indice Testachats sur le niveau de difficulté financière éprouvée par les Belges pour consommer est sans appel : la hausse des prix a inexorablement dopé le nombre de personnes vivant sur le fil et accentué les disparités dans notre société.

Les études sur l’inflation persistante se suivent et leurs conclusions se ressemblent : les Belges ont, en moyenne, de plus en plus de mal à faire face à leurs dépenses du quotidien, même si le renchérissement des prix décélère (l’inflation calculée par l’Office belge de statistique Statbel était de 6,62 % en février, contre 8,05 % en janvier). C’est ce qu’indique clairement la toute nouvelle édition de l’indice Testachats, un exercice annuel mesurant le niveau de difficulté financière qu’éprouvent les ménages à consommer.