France: l’heure de vérité pour la Première ministre, Elisabeth Borne

D’ici à jeudi, quand sonnera l’heure de vérité au Parlement sur la réforme des retraites, Elisabeth Borne va tirer avec frénésie sur sa « vapoteuse » et mâcher nerveusement des Carambar, ses bonbons préférés. La Première ministre est en première ligne et joue gros sur ce poker politique. Emmanuel Macron l’a laissée seule au front. Aux syndicats, qui lui réclamaient la semaine dernière une rencontre en urgence, le Président a répondu en substance : voyez avec Matignon ! Les opposants à la réforme ont d’ailleurs déjà fait de la cheffe du gouvernement leur principale adversaire. Dans les manifestations, c’est à elle que s’adressent surtout les slogans (« On dépasse les Borne »). A Marseille, c’est une poupée à son effigie que les militants CGT ont pendue…