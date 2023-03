Pesticides interdits: l’Etat belge mis en demeure

Nature & Progrès et PAN Europe fustigent l’Etat belge de ne pas respecter les interdictions européennes d’utilisation de certains pesticides, en octroyant des dérogations. L’Etat est mis en demeure, via son ministre David Clarinval.

Le débat sur l’utilisation des pesticides au sens large continue de faire rage, avec d’un côté les producteurs et les utilisateurs habituels, de l’autre, les environnementalistes, et entre les deux, le monde scientifique qui analyse et les politiques… qui décident de leur utilisation ou non, avec au-dessus, le couperet européen. Le combat n’est pas près de s’éteindre.

Alors que la Cour de justice de l’Union européenne a pris voici quelques jours une décision drastique sur l’interdiction d’accorder de nouvelles dérogations pour l’utilisation de néonicotinoïdes, puisque la moitié des pays, dont la Belgique, prenaient des dérogations année après année, la même Belgique refuse en parallèle de retirer l’autorisation d’un autre pesticide lui aussi interdit par l’Union européenne.