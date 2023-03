Podcast – Pierre de Maere: «Le syndrôme de l’imposteur a tendance à disparaître »

Le titre « Un jour je marierai un ange » de Pierre de Maere a été écouté plus de 45 millions de fois sur Spotify. Le chanteur belge a 21 ans. Il y a trois ans, pendant le confinement, il publie une chanson sur la plateforme et se fait tout de suite repérer par une maison de disques. Il vient de sortir son premier album et récolte dans la foulée le prix de la Révélation masculine aux Victoires de la Musique. Pierre de Maere était l’invité de la rédaction. Il décrit pour nous son univers et ses ambitions musicales. Il se livre sur son succès sans filtre, de manière très lucide.

Coup de projecteur sur un chantier qui n’en finit pas: celui du tram à Liège. Les premiers travaux ont commencé début 2014. Ils devaient, selon le premier calendrier, se terminer en 2022. Nous sommes en 2023 et rares sont les rails à avoir fleuri le long du parcours. Qu’en pensent les riverains, les commerçants, les Liégeois ? Stéphane Vandevelde et Eric Deffet ont remonté le futur tracé, de Sclessin à Coronmeuse. Nous, on y était avec notre micro.