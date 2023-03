Gastronomie: pluie d’étoiles à Bruxelles et en Wallonie

C’est une moisson d’étoiles foisonnante et cohérente que le guide Michelin a révélée ce lundi au Théâtre royal de Mons. Géographiquement, les trois Régions du pays sont – pour une fois – équitablement représentées, du moins pour les restaurants qui font leur entrée dans le club des étoilés : sur les quinze restaurants auréolés d’un premier macaron en Belgique, six sont en Flandre, deux à Bruxelles et sept en Wallonie. Idem pour les étoiles vertes, qui récompensent un engagement durable, deux (sur un total de quatre) sont francophones : Barge et La Grappe d’Or.