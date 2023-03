Face à la hausse du prix des matériaux, les Belges se ruent sur les petites rénovations rapides

Les octrois de crédits rénovation ont baissé de 17 % en 2022, selon Febelfin. Une tendance qui concerne tout le secteur immobilier, plutôt en mauvaise forme depuis le second semestre de l’année dernière. Pour Valéry Halloy, porte-parole de BNP Paribas Fortis, les Belges ont été freinés dans leurs projets par les prix de l’énergie. « Les investissements ont été plus prudents », affirme-t-il. « On a préféré procéder étape par étape, avec de petits montants. Les gros projets ont été temporairement mis au frigo ». La banque voit en effet ses crédits pour la rénovation diminuer de 9 %. A l’inverse, les prêts à tempérament énergie, consacrés à des projets plus ciblés sur l’amélioration rapide de la performance énergétique, ont explosé. BNP Paribas Fortis observe une hausse de 145 % en un an.