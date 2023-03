Podcast – Tram de Liège: le chantier qui n’en finit pas

Coup de projecteur sur un chantier qui n’en finit pas. Celui du tram à Liège. Les premiers travaux ont commencé début 2014. Ils devaient, selon le premier calendrier, se terminer en 2022. Nous sommes en 2023 et rares sont les rails à avoir fleuri le long du parcours. Qu’en pensent les riverains, les commerçants, les Liégeois ? Stéphane Vande Velde et Eric Deffet ont remonté le futur tracé, de Sclessin à Coronmeuse. Nous, on y était avec notre micro.

