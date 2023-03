La SVB, premier maillon faible du système bancaire américain?

Malgré l’intervention des autorités américaines, la faillite de la Banque de la Silicon Valley continue d’inquiéter le monde bancaire et financier, craignant – à tort ? – un risque de contagion.

Aux Etats-Unis, la Banque de la Silicon Valley (SVB) n’était pas considérée comme une institution « d’importance systémique » – comprenez : dont la faillite est susceptible de nuire gravement au système financier et à l’économie réelle. Et pourtant, sa chute, actée vendredi passé, continue d’inquiéter le monde bancaire et financier, malgré la décision des autorités américaines de garantir la totalité des dépôts de la clientèle, au-delà du plafond officiel de 250.000 dollars. Même de ce côté-ci de l’Atlantique, les actions des grands groupes bancaires perdaient à nouveau des plumes ce lundi.