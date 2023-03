Les directeurs du fondamental libre ne digèrent plus la lasagne des réformes

Harcèlement administratif, liberté pédagogique bafouée, réformes édictées à un rythme effréné… Les mots sont durs, très durs. Ils sont signés par six directrices et directeurs du fondamental libre, représentant via leurs fédérations provinciales – assurent-ils – quelque 840 directions du réseau. Ces mots figurent en fait dans une lettre ouverte qu’ils ont adressée lundi matin à la ministre de l’enseignement obligatoire, Caroline Désir (PS), et dont Le Soir a reçu copie.

Objectif ? Faire comprendre que le Pacte – qu’ils ne remettent pas en cause – ne pourra aboutir sans une concertation étroite avec les cadres de terrain. « Concertation », le mot est important. Chaque réforme – de la plus évidente à la plus polémique – est négociée avec les syndicats, les pouvoirs organisateurs, les associations de parents… Tous représentent le secteur mais seraient parfois éloignés des réalités de terrain.