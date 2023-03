Et la Flandre, comment a-t-elle financé ses théâtres?

Un an plus tôt, le gouvernement Jambon a connu une tension similaire. La Flandre a choisi de délier les cordons de sa bourse.

Confrontée à une même explosion des coûts et des demandes, comment la Flandre s’en sort-elle ? Contrairement à la Fédération W-B., elle n’a pas reporté d’un an l’examen de ses contrats-programmes 2023-27, et a réalisé en 2021-22 l’exercice de sélection que la Fédération réalise en 2023. Différence de taille : elle sanctuarise d’emblée les subventions de sept « institutions artistiques » reconnues comme telles, qui disposent d’une subvention garantie. Sur 167,5 millions d’euros dédiés aux subsides de fonctionnement des arts, ces sept-là obtiennent un total garanti de 61 millions. La Flandre déduit ensuite 12,5 % pour les aides aux projets courts, 5 % pour la protection des sites.