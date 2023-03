Deuxième édition de la fête du court-métrage

Après une première édition couronnée de succès l’an dernier (qui avait succédé à 7 éditions du Jour le Plus Court), la Fête du court-métrage revient du 15 au 21 mars dans les salles, en streaming (sur Avila, Sooner, Filmfriend et Auvio) et en télévision (sur La Trois et Be Ciné).