Arts de la scène: un méchant écrémage pour 2024-28

Quels opérateurs culturels seront subsidiés de 2024 à 2028 ? Depuis la mi-janvier et jusqu’à fin juin, les experts des commissions d’avis des Arts vivants et des Musiques planchent sur les nombreuses candidatures de subventions en contrats-programmes (5 ans) et contrats de création-service-diffusion (3 ou 5 ans) qui ont été validées par l’administration et transmises aux commissions pour examen.

Le nombre de demandes est important : 600 demandes contre 391 il y a cinq ans (+54 %), révélait à la mi-février la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) dans une interview à La Libre. Mais à cette date-là, les experts ne connaissaient pas encore les montants budgétaires qui seraient alloués aux arts vivants d’une part, aux musiques d’autre part, et la ventilation de ces montants par sous-secteurs, tel qu’en a décidé le cabinet de la ministre.