La neige va faire son retour: voici les prévisions météo, région par région

En soirée, quelques ondées resteront possibles sur le sud-est alors que de plus larges éclaircies se développeront temporairement sur les autres régions. Ensuite, les nuages se feront rapidement à nouveau plus nombreux au passage d’une perturbation donnant d’abord des averses suivies de pluies plus continues en fin de nuit », rapporte l’Institut royal de météorologie.

« Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort dans les terres et assez fort à parfois fort au littoral avec un risque de rafales de 50 à 60 km/h sur toutes les régions. Il se calmera toutefois davantage en fin de période. Les minima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés en plaine. », ajoute l’IRM.