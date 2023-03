Faillite de la SVB: l’agonie financière de la tech dans la Silicon Valley

Correspondant à New York

Les origines du mal sont connues. Tellement appréhendées, d’ailleurs, et pointées du doigt, que la chute de la maison SVB (Silicon Valley Bank) n’a guère surpris. Hormis peut-être par sa soudaineté, et l’énormité des conséquences potentielles pour tout le secteur de la tech.

L’euphorie de la Silicon Valley, depuis une longue et belle décennie, drainait les investisseurs et les créations de start-up, garanties par des liquidités phénoménales et des promesses d’innovation sans cesse renouvelées, de la cryptomonnaie à l’intelligence artificielle, en passant par les biosciences et leurs applications médicales enthousiasmantes. La crise du covid avait conduit la Réserve fédérale à offrir des taux zéro pour l’emprunt et l’intérêt, décuplant l’audace des investisseurs.