Le Standard doit mieux voyager: un véritable chantier pour les Rouches

L’équipe liégeoise n’a plus affiché un bilan comptable positif, loin de Sclessin, depuis la saison 2014-2015. C’est un chantier sur lequel elle devra se pencher si elle espère revenir un jour au top.

Ronny Deila et ses joueurs ont quitté dimanche le Jan Breydelstadion terriblement déçus, conscients d’être passés à côté de « quelque chose de grand », comme tous l’ont confié à chaud. Déçus parce que ce Bruges-là, pataud et timoré en première mi-temps, en plein doute également, était à prendre, avant que deux erreurs ne décident du sort de la rencontre. Celle de Stipe Perica d’abord, mal aligné sur le coup-franc qui permet au champion de Belgique en titre d’ouvrir le score. Celle de Philip Zinckernagel ensuite, coupable, dans la moitié de terrain flandrienne, d’une perte de balle tout à fait évitable qui profite à Odoi et débouche sur le coup-franc magnifiquement transformé par Meijer.