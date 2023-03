Standard: Pierre Locht dévoile l’anecdote la plus folle vécue en tant que team manager et avoue viser les Playoffs 1 puis l’Europe

Nommé CEO intérimaire le 19 avril dernier lorsque le rachat du club a été conclu par 777 Parteners, Pierre Locht avait été confirmé au poste de CEO du Standard en juin 2022. Ce lundi soir, il était l’invité de l’émission « La Tribune » sur la RTBF. Il s’est d’ailleurs confié, à cœur ouvert.

Son évolution. « C’est un honneur et une fierté de travailler pour le club qu’on aime depuis tout petit. Passer d’un poste de team manager à celui de CEO, ça aide à comprendre la dynamique d’une équipe pro. Ma fonction a évolué (team manager, conseiller juridique, directeur de l’académie, CEO…). C’est un chouette parcours, je n’y aurais pas cru il y a douze ans ».

Une anecdote en tant que CEO. « Je ne vais pas citer de nom, mais, un jour, un ancien joueur n’est pas arrivé à l’entraînement. Je me demandais pourquoi. Il est finalement arrivé en retard, comme s’il s’était bagarré. J’ai ensuite lu un PV de police qui racontait ce qui s’était passé. Il s’agit d’un joueur étranger. Les faits se sont déroulés aux alentours de la gare du Midi à Bruxelles. Il ne parlait pas français, était un peu sanguin et avait mal pris qu’on lui prenne sa voiture. On a dû régler la situation. Tout s’est finalement bien passé ».

La défaite à Bruges. « On s’attendait à ce que Bruges veuille réagir après avoir changé d’entraîneur. De fait, un tel changement peut provoquer un déclic. Malheureusement, on n’est pas parvenu à concrétiser notre possession de balle en but en première période. Au final, tout s’est joué sur des détails, sur des phases arrêtées ».

Le mode de fonctionnement du Standard. « Avec les propriétaires, ça se passe normalement. Même si, ce qui change par rapport au passé, c’est que l’actionnariat travaille à distance. C’est donc au management de gérer la vie au quotidien. C’est à nous de prendre des décisions au jour le jour. On a ainsi un comité de direction. Mais il y a aussi des décisions stratégiques qui doivent être validées. Ainsi, le groupe 777 décide depuis Londres ou, si c’est vraiment important, depuis les USA ».

Ronny Deila. « Il a signé un contrat de trois saisons. Il n’est pas question de départ. On prépare déjà la saison prochaine avec lui. Il est pleinement investi dans sa mission ».

L’ambition. « La saison prochaine, nous voulons être en Playoffs 1 afin de retrouver l’Europe ».