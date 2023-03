Une fin de Tour de France 2024 qui doit séduire Remco Evenepoel

Il n’a forcément pas encore officialisé sa présence, et c’est d’ailleurs logique vu le nombre de pages de l’agenda à tourner, mais Remco Evenepoel doit apprécier la conclusion du Tour de France 2024. Les organisateurs ont révélé le tracé des deux dernières étapes d’une Grande Boucle qui, en raison des Jeux olympiques, se terminera historiquement à Nice et pas à Paris. Du coup, « exit » aussi la fade procession et les coupes de champagne jusqu’à des Champs-Elysées qui n’aimantent que les sprinters lors d’une ultime étape où les classements sont figés.