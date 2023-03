Procès des attentats de Bruxelles: l’ordinateur et un badge d’accès volés dans la voiture d’un avocat

L’ordinateur et le badge d’accès au Justitia, où se déroule le procès des attentats de Bruxelles, d’un avocat qui assure la défense de l’un des accusés ont été volés le week-end dernier, rapportent lundi Het Nieuwsblad et Sudinfo. La police bruxelloise a été informée du vol et enquête sur l’affaire.

Selon les deux médias, le vol a eu lieu dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Le ou les voleurs auraient ouvert le coffre de la voiture - sans trace d’effraction - et en auraient sorti un sac contenant, entre autres, l’ordinateur de l’avocat. Selon Het Nieuwsblad et Sudinfo, cet ordinateur contient le dossier complet du procès pour terrorisme ainsi que de nombreuses autres informations sensibles. En outre, le badge d’accès de l’avocat au site du Justitia aurait également été volé.

«Nous sommes au courant d’un vol dans un véhicule qui a eu lieu le samedi 11 mars», rapporte Ilse Van de Keere, porte-parole de la police, ajoutant qu’une enquête était en cours.