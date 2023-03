Décès: Dick Fosbury, le gentleman le plus haut du monde

J’espère vivre suffisamment vieux pour voir un jour quelqu’un franchir 2,50 m ! » En 2014, à la veille des championnats d’Europe de Zurich où allaient s’affronter en hauteur les Ukrainiens Bondarenko et Protsenko et le Russe Ukhov – à l’époque, c’était encore possible… –, trois hommes qui avaient sauté 2,40 m cette année-là, nous avions eu l’idée de contacter Richard « Dick » Fosbury pour évoquer sa discipline, qui n’arrêtait pas de cartonner. Après tout, s’ils en étaient arrivés là, tout comme le Qatari Barshim et le Canadien Drouin, c’était de sa faute ! C’est lui, le grand Américain, qui avait révolutionné son sport, dans les années 60, en délaissant le rouleau ventral ou le ciseau, les techniques d’usage à l’époque, pour se présenter un jour dos à la barre, entraînant dans son sillage, bien des années plus tard, tous les spécialistes de la discipline.