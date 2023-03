L’étonnante raison du forfait de cette joueuse ukrainienne à Indian Wells: «Une attaque de panique»

L’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 95), qui avait déclaré forfait à Indian Wells avant d’affronter la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale, a affirmé lundi avoir été victime d’une « crise de panique » après une conversation avec le patron de la WTA sur les conséquences de la guerre dans son pays. « La raison de mon forfait est une attaque de panique », affirme l’Ukrainienne au site ukrainien « Big Tennis », « officiellement, c’est pour raisons personnelles, mais en réalité j’avais du mal à respirer. On peut parler d’hystérie ».

« Il y a quelques jours, j’ai eu une conversation avec le patron de la WTA Steve Simon », raconte Tsurenko, « et j’ai été absolument choquée par ce que j’ai entendu. Il m’a dit que lui-même était contre la guerre, mais que si des joueurs russes ou bélarusses la soutenaient, c’était leur propre opinion, et que l’opinion des autres ne devait pas me déranger ».