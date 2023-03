«On n’anticipe pas un départ de Ronny Deila»: Pierre Locht met les choses au point au sujet du coach du Standard

Voici ce que Pierre Locht a répondu au sujet du coach des Rouches. « Il a signé un contrat de trois ans avec le Standard et je peux vous assurer qu’il n’est pas question de départ à l’heure où je vous parle. On n’anticipe même pas cette éventualité ! Que du contraire, Ronny Deila est pleinement investi dans le projet du club et c’est avec lui qu’on prépare déjà la saison prochaine.

À lire aussi Pierre Locht dévoile l’anecdote la plus folle vécue en tant que team manager et

Je tiens aussi à préciser que notre entraîneur est très lié à Fergal Harkin, notre directeur sportif. Ce sont des amis de longues dates, très proches. Leur entente commune est très positive pour le club. Maintenant, le monde du football est ce qu’il est. Ronny Deila est très important dans la réussite actuelle du Standard, mais il n’y a pas que lui, uniquement. Notre ambition pour la saison prochaine, c’est de terminer en PO1, donc dans le Top 6, et on se donnera les moyens d’atteindre cet objectif ».