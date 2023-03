Le bien à la loupe, en Brabant wallon: un appartement neuf pour 350.000 euros HTVA

Implanté sur un ancien site industriel dépollué, l’Ilot Saint-Roch constituera prochainement un nouveau quartier d’une dizaine de petits bâtiments au cœur de Nivelles. Le projet a la particularité d’être situé à deux pas de la Grand’Place et de ses facilités, tout en promettant un environnement vert – notamment grâce à son parc et ses espaces communs. Les appartements vont du studio au 3-chambres et proposeront des gammes et des budgets variés. Focus sur un appartement de 2 chambres équipé d’autant de terrasses et de salles d’eau.

Situation

L’appartement se trouve au sein d’un petit immeuble de l’Ilot Saint-Roch. Hormis quelques surfaces commerciales et une crèche, le projet est essentiellement résidentiel et offrira à ses habitants un parc ainsi qu’un environnement propice à la mobilité douce. Le quartier est en effet situé juste à côté du Ravel et des arrêts de bus, et une liaison piétonne permettra de rejoindre encore plus facilement la Grand’Place toute proche. L’appartement permet donc un accès rapide aux commerces, écoles, services et autres facilités offerts par le centre de Nivelles. La ville dispose par ailleurs d’une gare située à un peu plus de 1,5 kilomètre et d’un accès à l’autoroute E19 à environ 2 kilomètres du projet.

Etat général

Faisant partie de la deuxième phase de l’Ilot Saint-Roch, l’appartement est vendu sur plan et devrait être livré fin 2025. Les acheteurs ont donc encore la possibilité de personnaliser de nombreuses finitions, comme les sols (carrelages, parquets semi-massifs…), ou encore plusieurs équipements des salles d’eau et de la cuisine. Pour cette dernière, un budget propre à chaque appartement est inclus dans le prix de vente. Au niveau énergétique, l’appartement présentera une PEB de B minimum et sera équipé d’une chaudière individuelle au gaz. A cela s’ajoutent notamment de l’isolation, un système de ventilation double flux ou encore un pare-soleil extérieur pour la baie vitrée orientée au sud.

Disposition

L’appartement est situé au deuxième étage du bâtiment (avec ascenseur) et a la particularité d’être traversant. L’entrée se trouve au centre et débouche sur un hall qui permet de séparer les espaces de vie et de nuit. Ce hall d’entrée héberge également une buanderie/local technique, un vestiaire ainsi qu’un WC. Sur la gauche s’ouvre le séjour, accueillant un coin salon, une salle à manger et une cuisine ouverte équipée. L’espace est prolongé par une terrasse orientée plein sud et accessible via une baie vitrée. Le coin nuit, pour sa part, se compose d’une salle de douche, d’une chambre et d’une suite parentale qui rassemble une salle de bain, une chambre et un balcon. L’appartement est complété par une cave et il est possible d’acquérir un parking couvert ou garage en option. Les habitants de l’immeuble bénéficieront aussi de nombreux parkings communs pour les vélos.

Prix

Dans le cadre du lancement de la 2e phase du projet, cet appartement neuf est affiché à 350.000 euros HVTA. Ce prix inclut une cave, alors que les garages ou emplacements de parking couverts sont en option à partir de 32.000 euros HTVA. D’autres appartements allant du studio au 3-chambres sont en vente sur plans dans le même projet et pour des budgets divers.

Surface habitable : 90 m2

Chambres : 2

Salles d’eau : 2

WC : 2

Cave : oui

Jardin : non, mais terrasses (12 m2)

Etat : neuf (vente sur plan)

Garage : en option

PEB : B