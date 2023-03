Jeremy Irons: «Je ne vis pas pour jouer, je joue pour vivre»

Le comédien britannique revient sur une carrière cosmopolite, menée tout à la fois en seigneur et en vagabond.

Jeremy Irons, 74 ans, possède un chic certain, et un généreux flegme britannique. Comédien classieux, aguerri à tous les répertoires, et gentleman-farmer dans ses terres irlandaises de Kilcoe, l’artiste soupire en contemplant le lac Léman depuis Lausanne : « Quel merveilleux concept que la Suisse, où la tranquillité persiste avec tant de force… »

Dans L’étau de Munich, sur Netflix, il incarne la quintessence de la diplomatie britannique dans le costume de Lord Neville Chamberlain. Lui qui, la plupart du temps, avoue préférer la compagnie de son chien, de ses chevaux et de quelques douzaines de moutons à la société mondaine n’a cessé de surprendre à l’écran. « Jadis, j’aurais voulu être vétérinaire », se souvient-il. « Au fond, je ne suis pas très différent : je passe de la ville aux champs. J’ai la chance de pouvoir respecter exactement mes priorités. »