Delhaize: travailleurs et syndicats préparent «la résistance»

Le temps est glacial et humide ce mardi matin, devant le siège de Delhaize à Zellik. Mais l’ambiance est chaude au sein du bon millier de travailleurs des magasins intégrés Delhaize venus des quatre coins du pays en autocars. Sous la pluie drue, tout de rouge, de vert et de bleu vêtus, ils manifestent leur colère, à coup de sifflets, de pétards et de slogans lapidaires, devant les locaux où doit se tenir, à 9h30, le deuxième conseil d’entreprise extraordinaire du Lion depuis mardi dernier. Il y a une semaine tout pile, la direction du Delhaize a révélé son intention de franchiser à terme ses 128 magasins intégrés. Et cela, ni les employés des magasins, ni leurs représentants syndicaux ne le souhaitent.