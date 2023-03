À seulement 19 ans, Carlos Alcaraz est déjà centenaire

À Indian Wells, le jeune phénomène espagnol de 19 ans fête sa 100e victoire en 132 matches sur le circuit ! Il bat en efficacité et précocité les Nadal, Federer ou Djokovic. Seul John McEnroe a fait mieux (100 victoires en 131 rencontres).

C’est le « Teeming Tuesday », le mardi de l’abondance, à Indian Wells avec tous les huitièmes de finale (ATP et WTA) au programme ! Une sacrée fête du tennis que Carlos Alcaraz, nº2 mondial toujours prêt à saisir la balle au bond, a anticipée en décrochant, déjà, sa centième victoire sur le circuit ! Un succès 7-6, 6-3 contre le Hollandais Tallon Griekspoor (36e) coaché, soit dit en passant, par Kristof Vliegen, qui marque encore un peu plus la jeune carrière du nouveau phénomène du tennis mondial, déjà sacré plus jeune nº1 de l’histoire, après son succès à l’US Open l’an dernier.