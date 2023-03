Carlo Ancelotti réagit aux déclarations d’Eden Hazard: «Il ne joue pas parce qu’il y a beaucoup de concurrence à son poste»

Eden Hazard s’est exprimé sur sa situation au Real Madrid ce lundi, au micro de la RTBF. Privé de temps de jeu dans la capitale espagnole, l’ancien Diable rouge s’est notamment confié sur sa relation avec Carlo Ancelotti, avec qui il a avoué ne pas beaucoup parler, et il a aussi affirmé son envie de rester au Real la saison prochaine.

« Il n’y a qu’une chose qui pourrait me faire sortir de la spirale dans laquelle je suis, c’est de jouer (…). Après des mois sans match, je sais que je ne marquerais pas cinq buts dès ma première rencontre. J’ai besoin de temps. Mais au Real, on n’a pas le temps », a déclaré Hazard, qui a avoué douter « de la confiance de Carlo Ancelotti ». « Avec le coach, on ne se parle pas mais on se respecte ».