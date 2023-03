«Van Aert et De Lie, de sérieux concurrents de Pogacar à Milan San Remo»: nos experts préfacent le premier Monument de la saison (vidéo)

Dans notre talk cyclisme, nos experts, Stéphane Thirion et Sébastien Close, répondent aux questions clés au sujet de Milan San Remo, le premier Monument d’une saison qui s’annonce animée.

1. Quel est le grand favori ? Le nom de Tadej Pogacar, lauréat du dernier Paris-Nice, revient le plus souvent.

2. Côté belge, Wout Van Aert, vainqueur en 2020, a-t-il les moyens de s’y imposer à nouveau ? Quid des sprinters Jasper Philipsen et Arnaud De Lie ?

3. Comme c’est le cas depuis le début de la saison, la formation Jumbo-Visma sera-t-elle l’équipe à battre ?

4. A quel type de course doit-on s’attendre ? On se rend compte ces dernières années que le Poggio n’est plus aussi décisif. L’an dernier, c’est dans la descente après le Poggio que le Slovène Matej Mohoric avait surpris tout le monde pour finalement s’imposer sur la célèbre Via Roma.