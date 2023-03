Paul Magnette sollicité pour emmener la liste socialiste européenne… en France

Quoi qu’il en soit, gageons que Paul Magnette déclinera cette fois encore ? Le Boulevard de l’Empereur maintient le suspens : « Pas de réaction dans l’immédiat. » Dans nos colonnes, le président du PS avait manifesté son intention de prendre la tête de la liste PS aux fédérales dans le Hainaut. Pour rappel : il est possible de prendre la tête d’une liste européenne sans pour autant résider dans le pays, ainsi Daniel Cohn-Bendit, allemand, avait-il fait campagne pour les Verts en 1999 puis Europe-Ecologie (avec les mêmes Verts) dix ans plus tard.

Rebelote : selon « Libé » donc, Olivier Faure pense à nouveau très fort à celui qui a gagné encore en popularité, cette fois après de nombreuses apparitions dans les médias à propos de son ouvrage La vie large consacré à l’écosocialisme. Paul Magnette fait un tabac sur les plateaux télé à Paris, aussi dans les meetings du PS français, il est vrai extrêmement en difficulté après une présidentielle catastrophique (derrière Anne Hidalgo), et qui a pu tout juste sauvegarder un groupe à l’Assemblée nationale en intégrant la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) initiée par Jean-Luc Mélenchon.

Elio Di Rupo à l’Europe ?

Sur le même registre : une rumeur court par ailleurs parmi les socialistes au sud du pays, qui voit Elio Di Rupo emmener la liste PS aux Européennes en 2024, chez nous cette fois. Plusieurs socialistes soulignent combien l’actuel ministre-président wallon est présent sur les réseaux sociaux (on votera à partir de 16 ans aux Européennes…), également dans les réunions du parti socialiste européen, ou dans les missions diplomatiques au nom de la Wallonie. La composition de la liste électorale européenne est une prérogative présidentielle. Chez Paul Magnette, on botte en touche : « Pas de commentaire, c’est beaucoup trop tôt. » Même chose, en substance, auprès du ministre-président. On en restera donc là : il s’agit simplement d’une rumeur. On écrit au conditionnel. Quoi qu’il en soit, le ou la candidat(e) aura un sacré défi à relever, notamment après les affres que l’on connaît liés au scandale de corruption au Parlement européen, et la fragilisation de l’actuel groupe socialiste.