S’ouvrir au monde

Chiant, élitiste, inaccessible : l’image de l’opéra a la vie dure. Pourtant, il peut être bien plus accessible que ce que l’on croit et regorge d’un tas de propositions souvent sous-estimées, à l’image de Bastarda, un des temps forts de la saison à La Monnaie.

Pour attirer un autre public que les connaisseurs, un des grands enjeux est aujourd’hui de renouveler ce que l’on montre sur nos scènes. Et, sans renier les mises en scène plus traditionnelles qui font rêver, il est nécessaire de repenser les œuvres classiques, de bousculer les lignes et d’arrêter de penser que la musique est quelque chose de sacré et d’intouchable.

Au contraire, la musique est vivante, doit parler à tous. Peu importe si on a les clés. Car la musique, même « classique », est un art en constante évolution, tout sauf fragile.