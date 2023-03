Rebecca Marder: «François Ozon est un cinéaste passionné, passionnant, génial dans le sens génie»

C’est une jeune fille qui va bien, le visage illuminé d’un large sourire, des yeux pétillants de curiosité. Plus jeune pensionnaire de la Comédie-Française, Rebecca Marder flirte avec les plateaux de tournage depuis ses dix ans mais depuis trois ans, elle ne quitte plus la lumière du cinéma. Depuis 2020, près d’une dizaine de films dont Une jeune fille qui va bien, de Sandrine Kiberlain, et Simone, de Olivier Dahan. Avec François Ozon, elle élargit plus encore son horizon et rêve un jour de réaliser.

Vous êtes entrée à la Comédie-Française à vingt ans, le cinéma était-il un rêve ?