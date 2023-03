Comment le PTB s’est dépêtré du bourbier russo-ukrainien

La communication du PTB a été fortement critiquée lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Un an plus tard, la ligne n’a pas changé. Les arguments se sont par contre étoffés et affinés.

Il aura fallu du temps au PTB pour être à même de se sortir de l’épineuse problématique ukrainienne. Pendant de nombreux mois, les atermoiements du parti lui ont conféré une image de pro-russe. L’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat découlant de la guerre lui ont permis de se focaliser sur un autre sujet. Un an plus tard, si les idées du parti sur la guerre n’ont pas évolué, l’argumentaire s’est affiné. Ces dernières semaines, l’enlisement du conflit a rendu plus audible un discours plus pacifique, auquel le PTB colle depuis le début.

1