Les salles dans lequel ressort «Everything Everywhere All at Once»

Le grand vainqueur des Oscars 2023, le film « Everything Everywhere All At Once » ressort dans les cinémas.

Everything Everywhere All at Once

De Daniel Scheinert et Daniel Kwan, avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis, 139 mn.

Tout juste auréolé de sept Oscars (dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario original), Everything Everywhere All at Once, un des films événements de cette année, ressort en salles dès ce mercredi. Un film complètement dingue, fou, saugrenu. Un ovni qui mélange joyeusement les genres et les univers, qui a le potentiel pour faire de l’ombre aux Marvel sans jouer au super-héros et devenir culte.